IC設計服務廠創意電子（3443）6日公告3月合併營收15.07億元，第一季合併營收45.14億元，同創歷年同期新高，表現優於市場預期。創意今年5奈米及7奈米委託設計（NRE）接案暢旺，特殊應用晶片（ASIC）量產逐步放量，全年營運逐季成長態勢明顯，法人看好年度營收年增20～30％目標可望順利達陣。

創意公告3月合併營收月增10.7％達15.07億元，較去年同期成長14.1％，為歷年同期新高。其中，ASIC營收月增34.7％達11.53億元，較去年同期成長80.4％，是推升3月營收成長主要動能。

創意公告第一季合併營收季減8.0％達45.14億元，與去年同期相較成長36.3％，改寫歷年同期新高，且營收季減幅度明顯優於市場普遍預估的10～15％。創意第一季ASIC營收季減6.2％達31.16億元，較去年同期成長53.2％；NRE營收季減13.4％達12.72億元，與去年同期相較成長3.1％。