為抑制房市炒作，內政部去年底修正「平均地權條例」草案，針對引發不動產界強烈反彈和恐慌，祭出最高可處三年以下徒刑，不過，因爭議過大，內政部已經主動刪除；針對預售屋禁止換約轉售，也研擬針對非自願換約訂定排除條款，行政院會擬明日討論後通過。

被視為打炒房重要手段之一的「平均地權條例」修正草案，內政部原本研擬打炒房措施包括預售屋禁止換約轉售、炒房者最重可處三年以下刑責、私法人購買住宅採許可制等三項，引發爭議。

不過，因罰則入刑條文涉違憲，且違反自由市場交易原則，在審議階段內政部已經將相關條文刪除，但炒作的行政罰，從原本最高500萬元，大幅提高到5000萬元。

預售屋禁止轉售部分，原本除配偶、直系血親、二親等內旁系血親外，預售屋合約不得換約轉換第三人；不過，行政院召集跨部會協商時，財政部認為主管機關逐件稽查曠日廢時，應表列禁止預售屋轉售例外情形，但僅私法人購屋採許可制尚未出現調整跡象。

內政部表示，此次草案增訂，內政部得以公告方式，規定買受人在簽約後，因重大變故，如非自願失業等導致無力繳款者，可不受換約轉售的限制，以利買受人因特殊情況所需。