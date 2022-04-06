南韓「酷龍」成員具俊曄日前為愛飛來台，經歷多天隔離生活終於出關，也在上月28日完成台灣結婚登記，今(6日)更傳出好消息，已和小S與S媽見面吃飯，似乎已破冰，而他稍早也在IG開心宣布NFT作品7秒就售罄，喜事不斷。

具俊曄人雖不在韓國，仍可靠NFT作品賺錢，8日更將在信義區「Ai Nightclub」夜店當DJ，今他也在IG宣布好消息，原來是他的NFT作品「7秒售罄」，他也發文感謝大家支持。

他表示以他的原作為基礎的NFT作品，在UPbit（韓國加密貨幣交易所）7秒就賣光了，「現在大家很支持我們的愛情，讓我對於宣傳NFT這件事變得小心翼翼，所以沒有宣傳…」，但即使如此，大家還是非常關注他的作品，讓他也非常感謝。

而他的發文提到「我們的愛情」，似乎在偷偷放閃大S，且沒有宣傳新作品舉動，也被視為保護戀情、寵妻，讓網友也都紛紛獻上祝福。今小S證實已和姊夫具俊曄見面，而S媽也在場，對此，S媽接受《三立新聞》採訪時，心情聽起來不錯，對於新女婿印象如何？她也笑稱「人很Nice，但語言不通」。

而被問到具俊曄和前女婿汪小菲相比，S媽則表示：「我有多愛我外孫和外孫女，就有多愛那個女婿。」言下之意似乎仍偏愛汪小菲多一些。