國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長在黨內引發爭議，民進黨會派誰出戰桃園市長，也成為各界關注的焦點。前民進黨立委郭正亮表示，衛福部長陳時中和前交通部長林佳龍參選桃園市長的意願和機率不高，綠營最後可能是在桃園在地人選中挑選候選人；他還指出，羅智強的事情發生後，在地的民進黨人士跑行程跑得更認真了。

郭正亮今天(6日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「民進黨就是在等阿中」，就是看疫情有沒有嚴重到陳時中沒有辦法參選，如果疫情到5月會有一個段落，陳時中可能表態要選台北市長，桃園就要另尋他人。陳時中目前應該就是設定參選台北市長，選桃園機率低，而民進黨在地的人選也都非常勤勞在跑攤。

郭正亮指出，如果陳時中沒辦法選桃園，可能就要從在地的人裡面找。同時，郭正亮也不認為林佳龍有願意選桃園，「他當過台中市長，他都是往北看，一看就是看到台北市」；若排除陳時中和林佳龍，就是在地那4個人，原本這一局民進黨機會不大，但國民黨變成這樣，每個人都變得更認真在跑行程。

郭正亮坦言，選舉很少有人會比市政願景，黨中央要做的是，程序規則要清楚，黨中央把程序弄清楚，讓大家願賭服輸，過程中不要發生什麼事。政黨招牌明確，初選之後整合是基本，參選的人可能是公職，而羅智強即使沒過，他還是有大好前程，大家還是該競爭就努力競爭，輸了就服輸，程序要清楚。

不過，郭正亮感覺，國民黨中央一直不想辦初選，而是想用協調的。國民黨在台南也是這樣，不過，有意參選台南市長的台南市議員謝龍介的民調領先且差距非常懸殊，而桃園爭議比較大，「羅智強也不是第一名，問題是好像被相中的人，民調比他還差，爭議在這裡」。