國務機要費纏訟15年多，台灣高等法院更二審上周開辯論庭，前總統陳水扁涉案部分已裁定停審，前「第一夫人」吳淑珍請病假，更二審8日將續行辯論程序，但扁對外宣布要開記者會，高院表示未接到訊息，扁停審部分，相信醫師的專業評斷。

2006年爆發的國務機要費案，因涉及時任中華民國總統的陳水扁、 吳淑珍夫婦與前總統府副祕書長馬永成等人，引發國人高度關注。檢方當初分成三部分起訴，包括南港展覽館案、龍潭購地案、國務機要費的商業會計法，陳致中夫婦涉及洗錢。纏訟多年後，部分案件已定讞，國務機要費、洗錢案，則在高院更二審審理中。

高院2016年裁定扁的部分因病停審，其餘被告繼續審理。高院更二審先前準備程序時，吳淑珍都請假未到，本月1日辯論庭又請假，委由律師出庭答辯。審判長說，請假是她的權利，但合議庭會檢視她的診斷證明書，確認請假是否有正當理由。