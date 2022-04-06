韓國甜寵劇《社內相親》討論度居高不下，昨（5日）晚播出第12集大結局，安孝燮與金世正在上集滾床後，克服層層關卡，在櫻花樹下求婚成功，同樣被求婚成功的薛仁雅也在獲得未婚夫金旻奎的贊助後，創業成功，創下11.4％收視佳績，不只劇中4位主演爆紅，榮登Netflix台灣排行榜冠軍，也帶動原著網漫《我和社長相親相愛》在台閱讀次數飆破600萬。

《社內相親》改編自KAKAO WEBTOON人氣網路漫畫《我和社長相親相愛》，尺度比韓劇更大，KAKAO WEBTOON方表示：「《社內相親》開播後，原著網漫在台灣KAKAO WEBTOON上不僅點擊率成長近13倍，交易額更是連續三週蟬聯第一。」目前正傳全集已完結，番外篇每周連載中，描述泰武與荷莉（劇集中翻：夏莉）「不上班狂上床」的婚後甜蜜生活以及副CP車秘書與英書（劇集中翻：映書）如何突破困難步入禮堂，滿足因劇集播完而失落的網友們。

人氣同樣超高的副CP金旻奎、薛仁雅克服重重關卡步入禮堂的片段也可在原版漫畫外傳中看見。（摘自SBS DRAMA臉書、KAKAO WEBTOON提供）

另外，為了慶祝該劇圓滿收官，KAKAO WEBTOON今（6日）宣布加碼活動，即日起至8日前閱讀《我和社長相親相愛》全集，就有機會抽中演員親筆簽名海報，以及網漫限量精美周邊，讓粉絲回味劇情的同時，也能收藏社長的霸道。而李準基主演新劇《Again My Life》每週五、六晚間11點在 friDay影音與韓國同日更新，原著漫畫也在KAKAO WEBTOON看得到，將與劇集一起從本周五（8日）開始連載。