「打龜號」（右）04加速飆出8.72秒好成績，網紅鳳梨吳泓逸（左）曝「打龜號」克服3大不利條件。（翻攝鳳梨吳泓逸、廖老大臉書）

台灣賽車教父廖志賢「廖老大」與大陸網紅「HG杰爺」杰尼龜世紀之戰，今（6）上午10時在台中風車大道登場，實測0到400公尺加速（04），第二趟結束後，廖老大宣布跑出8.72秒，已打破杰尼龜8.93秒紀錄，大喊「台灣有快車」。網紅鳳梨吳泓逸也在臉書發文恭喜，更曝「打龜號」是頂著「側風、減速、上坡」3大不利因素還創下佳績。

廖老大團隊今帶著「打龜號」抵達台中風車大道，由職業車手郭國信擔任駕駛，進行0到400公尺加速3次實測，現場擠滿上萬民眾加油打氣，而廖老大臉書全程直播，更吸引近6萬人共襄盛舉。

最終以第2次實測8.72秒為最佳紀錄，成功超越杰尼龜的8.93秒，儘管沒能超越亞洲紀錄8.62秒，廖老大也說，希望能再給他2個月，他要讓大家知道台灣的汽車工業很強，不要再說台灣沒快車，台灣的汽車工業沒有輸過任何人，對方要準備100萬元人民幣給紅十字會。

網紅鳳梨吳泓逸也在臉書發文：「恭喜廖老大的打龜號，在有側風、減速、上坡等不利因素下，依然跑出8.72秒的成績，實在不簡單，成功打龜」。