GreenStride Solar Ridge Hiker鞋面為防水GORE-TEX面料，鞋頭及鞋跟部位搭載由攀岩級橡膠製成的保護性防踢緩衝。（Timberland提供）

Billionaire Boys Club 旗下品牌 Bee Line與經典戶外品牌Timberland二度攜手帶來山系主題的聯名系列，此次推出春夏鞋履與服飾，共有五件單品，其中包括三款不同配色的GreenStride Solar Ridge Hiker，以及運用生態理念設計和環保材質的多功能服裝。

GreenStride Solar Ridge Hiker採用GreenStride 舒適中底，由75％的甘蔗與天然橡膠製成的可再生材料製成，鞋墊部分則使用70％的生物基材質。鞋面選擇了具備卓越防水性能的GORE-TEX面料，同時於鞋頭及鞋跟部位搭載由攀岩級橡膠製成的保護性防踢緩衝。

聯名系統列的服裝包括採用100％回收尼龍面料的3層防水派克大衣、均使用再生棉製成的長袖圖案Tee款、100％有機棉連帽衛衣，以及100％有機帆布材質寬褲。所有服裝均是男女皆宜，並提供豐富尺寸選擇。