環保署6日進行高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B）階段環評初審專案小組審查，由於捷運紅線第一階段延伸已經開始施工，未來讓捷運可延伸至北高雄及與串連台南生活圈，因此需進行環評。經過2個小時審查後，最終通過環評初審，後續送環評大會審查。

依照環評資料顯示，新延伸部份全長約3.79公里，行經都市計畫區省道台1線，均為高架型式並設置2座高架車站，後續系統採用與營運中紅線一致，維修機廠則併入捷運「紅線」北機廠，無需另增設維修機廠。

用地規劃以減少建物拆遷為原則，捷運高架橋及站體均位於台1線道路範圍內，出入口及附屬設施使用車站兩側路外用地或人行道。

經過閉門會議討論後，會中決定初審過關，不過要求開發補足相關資訊，後續送環評大會審查，包含加強說明挖填土石方量，含鬆方量、實方量及估算方式，補充土方臨時堆置之具體內容，含堆置量體大小及設置數量及規劃時程，並以最壞情境的土石方最大運作時期評估對環境之衍生增量影響，含空氣污染、交通、廢棄物、噪音振動等，並提出相關環境保護對策及具體空氣污染抵換措施（含洗掃街規劃內容）。

補充車站站體出入口及連通道之具體規劃，評估其施工及營運期間對環境可能衝擊及影響，研提相關環境保護對策。補充台1線拓寬施工期程與本計畫相關性，評估施工期間對周遭環境可能疊加影響，提出相關環境保護對策。