澎湃新聞6日報導，大陸公安機關去年抓獲一大批外逃經濟嫌犯，追贓約14億元（人民幣，下同），中國公安部特此公布「獵狐2021」專項行動十大典型案例，同時進一步部署「獵狐2022」專項行動。

「獵狐2022」專項行動是中共中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室部署開展的「天網2022」行動的重要組成部分。

據報導，公安機關將按照部署要求，全力緝捕各類外逃經濟犯罪嫌疑人，透過多種方式拓展追贓管道，協助紀檢監察部門開展對外逃職務犯罪嫌疑人的追逃追贓工作，配合中國人民銀行繼續開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，加大反洗錢力度。

據報導，公安部公布「獵狐2021」專項行動十大典型案例：

一、田X文虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅案：

田X文以生產出口太陽能晶片等高科技產品為幌

，騙取退稅4000多萬元及政府補貼530萬元後潛逃境外，因案在泰國服刑，2021年12月釋放後遣返回中國。

二、楊X輝騙取出口退稅案：

楊X輝利用多家公司，採取票貨分離方式虛開增值稅專用發票等手段共28批次逾2.5億元，騙取出口退稅逾3600萬元後逃往吉爾吉斯。2021年4月被引渡回國。

三、於X前騙取貸款案：

於X前以偽造的產品購銷合同等虛假材料，向銀行申請貸款1300萬元後攜款外逃非洲。2021年2月，尚比亞警方抓獲移交中方押解回國。

四、黎X鵬涉嫌合同詐騙案：

黎X鵬以重複抵押機器手段騙取貸款擔保，造成被害人損失945萬元後逃往美國；2021年8月自美回國投案。

五、李X琮涉嫌合同詐騙案：

李X琮多次與被害人簽訂廢舊電纜買賣合同，在收到被害人1000多萬元預付款後潛逃越南。2021年5月越警抓獲移交中方。

六、鄭X堅涉嫌非法吸收公眾存款案：

鄭X堅以投資實際控制公司開發房地產為名，承諾高息回報，向253名被害人非法吸金3027萬元逃至境外。2021年8月，鄭X堅被遣返回國。

七、王X涉嫌合同詐騙案：

王X以其實際控制公司與被害企業簽訂橡膠貿易合同，騙取被害公司貨款4.68億元潛逃境外。2021年6月遣返回國。

八、夏X涉嫌合同詐騙案：

夏X疫情期間謊稱在俄羅斯可採購口罩原料醫用熔噴布，再以普通無紡布冒充醫用熔噴布發貨，造成被害企業損失1150萬餘元後逃往白俄羅斯。2021年7月，白俄羅斯批准引渡移交押解回中國。

九、張X欣涉嫌合同詐騙案：

張X欣明知個人資不抵債，與被害人簽訂房屋買賣合同收取1274萬元購房款後，逃至阿拉伯聯合大公國。2021年12月，阿國警方將張X欣遣返回國。

十、姜X升涉嫌非法吸收公眾存款案：

姜X升在未經國家金融監管部門批准、不具備吸收公眾存款資質情況下，以開工廠需要資金周轉、房地產開發投資為名，向15名被害人非法吸收資金共計1.37億元人民幣後潛逃境外。2021年6月，姜X升回國向投案。