連日來，環保局也結合各鄉鎮公所人力，在63處人潮易聚集地方進行大清消。（金門縣府提供）

縣府也籲請旅客如有症狀或快篩陽性應儘速就醫。（金門縣府提供）

金門已發現4例新冠確診，有2例是使用居家快篩試劑發現，發揮「小兵立大功」的作用。清明連假縣府在機場發送逾8000劑，返鄉民眾和遊客踴躍索取，今天因應返金上班人潮仍持續執行，希望有效圍堵疫毒入境和蔓延。

縣府說明，金門至今有4例新冠確診，其中第3、4例都是76歲同住家人，在自覺身體出現不適症狀，使用居家快篩試劑呈陽性後，再由衛生局送往金門醫院PCR進一步確診。

縣府自4月2日清明節連假第一天開始，即出動各單位人員，排班輪流在機場入境口，發送居家快篩試劑給返鄉鄉親和遊客，提供旅客自我檢測把關，索取情況相當踴躍。因應今日返金上班人潮，發放作業持續執行，縣府也提醒有症狀或快篩陽性即應儘速就醫，協力建立更安全的防疫網。

連日來，環保局也結合各鄉鎮公所人力，在63處人潮易聚集地方進行大清消，警察局協助衛生局持續加強疫調，釐清相關人員的接觸史和足跡，全力圍堵可能的防疫缺口。

民政處則針對居家檢疫和居家隔離對象發放「元氣補充包」，內含酒精、口罩、洗手乳、體溫計、餅干等，傳達縣府的關心和慰問之意；各村里辦公處也不時廣播宣導鄉親加強防疫。

縣府秘書長陳祥麟表示，清明連假在機場發放快篩試劑估逾8000劑，旅客對縣府防疫措施反應良好，縣府也要提醒鄉親做好戴口罩、勤洗手外，同時配合禁止逐桌敬酒，減少公共場所群聚。