IC載板、Mini LED助攻 臻鼎Q1營收創同期高 18:422022/04/06 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球PCB龍頭廠臻鼎-KY（4958）6日公布3月營收135.23億元、月增36.05％、年增45.49％，累計第一季營收達339.15億元、年增24.81％。臻鼎表示，主要受惠IC載板及Mini LED超薄板新產能逐步開出，以及電腦消費類與行動通訊5G應用產品的銷售維持穩健成長，加上各廠區產能調度得宜，因此未受疫情管控影響，3月與第一季營收雙雙改寫歷年同期新高。 信驊盤中超車矽力-KY 可望成台股新股王 BIS警告 全球正步入高通膨與高利率的新時代 #臻鼎-KY #全球 #IC #載板 #臻鼎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 CCL廠布局載板材料 搶攻高階市場 04:102022/04/06 證券．權證 智原接單旺 ASIC出貨放量 04:102022/04/06 證券．權證 PVC、EVA需求增溫 台塑、華夏營運加分 16:352022/04/06 財經 騰輝3月、Q1營收 均創同期新高 18:422022/04/06 財經 伺服器訂單強 欣興金像電旺 04:102022/04/06 證券．權證 富比世全球富豪榜 農夫山泉鍾睒睒為中國首富 14:052022/04/06 財經 放寬入境恐致第6波疫情 港專家：Omicron變種恐減疫苗效用 11:542022/04/06 兩岸 馬斯克登頂全球富豪榜！台灣首富還是他 驚人身價曝光 09:172022/04/06 財經 李嘉誠登胡潤全球房地產企業家榜首 13:552022/04/06 財經 成敗皆陸系手機 PA族群Q2遭遇逆風 13:452022/04/06 財經 AES-KY營收連三月登頂 3月營收13.13億元 17:062022/04/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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