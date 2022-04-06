全球PCB龍頭廠臻鼎-KY（4958）6日公布3月營收135.23億元、月增36.05％、年增45.49％，累計第一季營收達339.15億元、年增24.81％。臻鼎表示，主要受惠IC載板及Mini LED超薄板新產能逐步開出，以及電腦消費類與行動通訊5G應用產品的銷售維持穩健成長，加上各廠區產能調度得宜，因此未受疫情管控影響，3月與第一季營收雙雙改寫歷年同期新高。