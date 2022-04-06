台虹3月營收8.16億、月增43.88％ 18:422022/04/06 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟性銅箔基板廠（FCCL）台虹（8039）6日公布2022年3月份合併營業收入為新臺幣8.16億元，較上月增加43.88％，較去年同期增加5.77％。其中，電子材料事業營收為7.76億元，較上月增41.43％，較去年同期增加2.46％，創歷年同期新高。 大立光3月營收 月增43％ 聚陽3月營收 年減2.7％ #台虹 #月增 #較去年同期 #增加 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱美Q1營收年減12.03％ 寫八季新低 17:432022/04/06 財經 《航運股》中菲行3月營收寫同期高 Q1年增66.2% 11:282022/04/06 財經 大田3月營收年增24％ 創歷年單月新高 18:022022/04/06 財經 《半導體》南亞科3月營收雙升 Q1年增逾1成 16:582022/04/06 財經 賞屋客回流！「代銷天王」海悅國際3月營收衝高15％至4.9億元 16:422022/04/06 財經 信邦3月營收24.53億 創新高 18:422022/04/06 財經 東森購物網第1季EPS4.55元創同期歷史新高 年增16.4％ 16:352022/04/06 財經 研揚3月營收歷史次高 Q2更旺 18:522022/04/06 財經 《其他股》春節後新建案量增 海悅3月營收月升45% 16:582022/04/06 財經 《半導體》環球晶3月、Q1營收齊登峰 17:392022/04/06 財經 創意Q1營收45.14億 創季度歷史次高 18:132022/04/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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