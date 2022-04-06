軟性銅箔基板廠（FCCL）台虹（8039）6日公布2022年3月份合併營業收入為新臺幣8.16億元，較上月增加43.88％，較去年同期增加5.77％。其中，電子材料事業營收為7.76億元，較上月增41.43％，較去年同期增加2.46％，創歷年同期新高。

大立光3月營收 月增43％
聚陽3月營收 年減2.7％
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