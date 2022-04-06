台中市工商發展投資策進會主辦「第21屆台中市金手獎」選拔活動報名開跑；歷經20年的選拔及成長，金手獎已成為在地產業領頭指標，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊敬邀台中市中小企業製造業廠商踴躍參加，提升整體產業競爭力，讓全國看見台中經濟榮景。

黃于珊說明，台中市近3年累積投資總額破兆；根據經濟部資料，投資台灣三大方案中投資台中家數高達245家，件數穩居全國第一；指標性大廠，包含美光、巨大、華邦電子、上銀科技、大立光、沃旭、永冠集團與世紀樺欣等都在台中投資，顯見台中堅實的製造群聚動能。

黃于珊強調，20年來金手獎選拔出經營穩健、表現卓越，對社會有具體貢獻的優良企業並給予公開表揚，由獲獎企業組成的台中市金手獎得獎廠商協進會提供標榜台中製造的隱形冠軍專屬的交流平台，讓獲獎企業互相交流、提攜並進。

工策會說明，金手獎選拔標準係針對「整體管理制度」、「研發與創新」、「行銷」、「人力發展」以及「社會責任」等五大項目進行評比，並邀請產、官、學、研各界專家委員進行縝密評選審查。

工策會補充說明，製造業廠商符合「中小企業資格」、「成立三年以上」、「企業、工廠登記證明均須登記在台中市」及相關經營標準即可報名參加。報名期間也將辦理兩場選拔諮詢說明會，分別於4月21日於工策會及5月4日於精密園區勞工聯合服務中心辦理，邀請歷屆績優得獎企業分享申請及獲獎歷程。