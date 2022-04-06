王彤鈺及楊浩民在MV中處理車禍。（音圓唱片提供）

楊惠絜新歌〈感謝有你〉動聽充滿正能量，MV除了邀請在地慈善家許增鏞主演並錄製口白，更拍攝各行各業的辛勞，感謝所有人為社會的付出，當時邀請到彰化溪湖派出所的男女員警一同演出，在街道拍攝時，入鏡的女警超正，仙氣飄飄，當時就被許多路人爭睹、拍攝，還封為「警界林志玲」，共同主演的男警也性格帥氣，當時兩位警員配合拍攝辛勤處理道路事故的橋段，相當盡職，也讓楊惠絜〈感謝有你〉MV更加動人。

有趣的是，近日楊惠絜開車遇到酒測，猛搖下車窗發現，「居然是自己MV裡主演的男警察」，但因為當時警察已請她往前開，「所以來不及相認，也並沒有測到那一支酒測棒」，她還內心小劇場，「不可能被合演MV的警察臨檢吧」還笑說這種機率可能只有百萬分之一，覺得真的有夠巧合、有夠促咪，所以日前她特別前往警察局答謝人民保母，主動「相認」，感謝溪湖派出所陳煌明所長、男警楊浩民和「警界林志玲」王彤鈺，成「警愛民、民敬警」的最佳典範。

楊惠絜還原遇到警察酒測的經過，首先講到心路歷程，自從車禍之後，她到現在還是不敢走發生事故的路線，會繞道走另外一條路。日前她一樣走繞道的路，在下課回家的路上，發現前面有警察臨檢酒測，通常沒聞到酒味就會示意車主開走，「當輪到我的時候，猛然一看，看這個眉毛、眼睛，不就是一起拍攝〈感謝有你〉MV的帥哥男警嗎？當楊惠絜回過神要認他時，警察已叫她往前開，所以來不及跟楊浩民警員相認，她內心小宇宙。

此外，楊惠絜〈感謝有你〉主要想藉MV感謝各行各業的付出，片中警察處理車禍的部分，讓她不禁回想到自己去年的事故，而有點皮皮剉，但她看到男女警員奮力處理現場的執法動作，讓她更想感謝當時救她的善心人士和現場護持的警察們，「在MV中的車禍橋段，跟我遭遇的車禍現場情形是一樣的，同樣也是一位男警及一位女警前來處理！」但楊惠絜看到MV裡的「警界林志玲」，當下開啟「婆婆視角」，「美女警察好年輕啊，跟我大兒子差不多大耶」。