新北市今暴增115例確診，新北市擴大醫療量能，6日啟用三重集中檢疫中心，提供128房、268床的收治量能，新北市長侯友宜下午前往現場視察整備工作，他說，三重集中檢疫中心收治輕症跟無症狀確診，並運用iCare智慧視訊醫療診斷，以遠距醫療的照顧方式來照顧這些患者，新北會適時、不斷地開設更多的集中檢疫中心的房間來照顧更多的確診者。

侯友宜說，這波Omicron來的又快又急，且確診數目是速度非常快，新北快速啟動集中檢疫中心，6日又增加三重的集中檢疫中心，有128房、268床，可收治268名的輕症跟無症狀確診者，未來集中檢疫中心會一間一間開下去，中央給我們的目標值是800，新北自己設定的目標值是1308，希望新北的醫療量能不但充裕，還可以做為很多跟中央一起合作的調配所用

侯友宜表示，三重集中檢疫中心將運用遠距醫療的方式來照顧患者，同時也開綠色通道，只要後續有狀況，後端的醫療體系馬上介入，可以直接進到新北的醫院來做急診，以及做住院處理醫療。