受惠於晶圓代工廠去年下半年產能滿載及價格調漲，嵌入式非揮發性快閃記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）公告第一季合併營收7.27億元，創下季度營收歷史新高。

力旺公告3月合併營收0.57億元，較去年同期成長9.0％，為歷年同期新高。第一季合併營收季增15.2％達7.27億元，較去年同期成長21.9％，為季度營收歷史新高。力旺對今年營運維持樂觀看法，上游晶圓代工廠產能滿載及調漲價格，有助於全年營收逐季創下新高。

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