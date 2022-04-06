力旺第一季營收7.27億 攀峰 18:522022/04/06 工商 涂志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於晶圓代工廠去年下半年產能滿載及價格調漲，嵌入式非揮發性快閃記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）公告第一季合併營收7.27億元，創下季度營收歷史新高。 力旺公告3月合併營收0.57億元，較去年同期成長9.0％，為歷年同期新高。第一季合併營收季增15.2％達7.27億元，較去年同期成長21.9％，為季度營收歷史新高。力旺對今年營運維持樂觀看法，上游晶圓代工廠產能滿載及調漲價格，有助於全年營收逐季創下新高。 凱美Q1營收年減12.03％ 寫八季新低 長聖第一季合併營收年增152％ 創同期新高 #力旺 #合併營收 #晶圓代工廠 #產能滿載 #季度營收歷史新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶宏前二月獲利 賺贏去年Q1 04:102022/03/29 證券．權證 信邦3月營收24.53億 創新高 18:422022/04/06 財經 千金股洗牌 股王爭霸戰再起 04:102022/03/30 證券．權證 大立光三月合併營收創今年新高 11:132022/04/05 財經 大田3月營收年增24％ 創歷年單月新高 18:022022/04/06 財經 《電腦設備》台股逆風 順達科除息走勢黯淡 11:082022/04/06 財經 捷流閥業去年獲利創新高 每股配發現金股利5.75元 18:442022/03/30 財經 訂單到4月底 力麗：上半年成長穩定 下半年印尼廠助攻 16:032022/03/29 財經 創意Q1營收45.14億 創季度歷史次高 18:132022/04/06 財經 投信重倉股 上演神龍擺尾 04:102022/04/01 證券．權證 精測 Q1營收寫同期次高 04:102022/04/04 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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