經濟部6日公布電腦及資訊服務業營業額統計，隨著5G通訊、高效能運算、物聯網及雲端資料處理等新興應用擴增，加上資安防護與數位轉型商機活絡，推升企業對資訊系統服務需求熱絡，由以往企業內部資訊系統、套裝軟體等領域，擴展到全方位系統整合，帶動電腦及資訊服務業市場規模逐年擴張，營業額由2012年2,725億元一路攀升至2021年4,534億元，平均年成長率5.7％，其中2021年營收年增12.4％，為2008年以來最大增幅。

就各業別觀察，「電腦程式設計、諮詢及相關服務業」營業額占比達7成5居冠，2021年因企業建置網路儲存伺服器系統案件增加、遠距辦公推升資安防護及網路架構等相關軟硬體需求成長，致營業額3,414億元，創歷史新高，年增11.8％；其次為「資訊服務業」營業額占2成5，2021年因拍賣平台網站管理業者促銷及交友社群平台之廣告效益業績攀升，致營業額突破千億元達1,120億元，亦為歷年新高，年增14.1％，係自2001年調查以來最大增幅。

電腦及資訊服務業為知識密集型服務業，加上市場需求殷切，業者持續增強技術與軟體開發能力，致歷年之研發投入多呈穩定增加。根據科技部統計，2020年電腦及資訊服務業研發經費為130億元，年增10.8％，其中以人事費支出104億元最多，占近8成；2020年投入之研發人力為8,904人年，年增2.0％，其中以研究人員最多，占59.9％，技術人員占36.7％次之。

由於網站應用程式開發需求熱切，提升電腦及資訊產業之人才需求，帶動電腦及資訊服務業受僱員工人數逐年增長，2018年突破10萬人，2021年續增至11.9萬人，年增3.0％，增幅遠大於整體服務業之-0.1％；就性別觀察，2021年電腦及資訊服務業女性受僱員工人數7.0萬人，占5成9，高於男性4.9萬人(占4成1)，兩性差距較上年縮小；就薪資觀察，2021年電腦及資訊服務業每人每月經常性薪資為6.9萬元，年增3.5％，薪資及年增幅均優於整體服務業之4.5萬元及1.3％。

依勞動部最新職類別薪資調查，2020年7月電腦及資訊服務業僱用職類主要集中在專業人員占47.8％、主管及監督人員占17.5％，與整體服務業以事務支援人員占19.7％及服務銷售工作人員占19.6％較多，有明顯差異；其中需具備專業技術之專技人員（專業人員、技術員及助理專業人員）比例高達63.5％，顯示該行業具有高度技術、知識密集之特性，且各職類別的薪資均高於一般服務業。