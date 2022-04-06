受到疫情封城、雨季即將來臨，中國大陸水泥4月市場行情不如預期，漲幅縮、出貨減；而國內市況，則在南部科技廠辦及房地產暢旺下，訂單供不應求，甚至還有調漲空間。市場指出，今年水泥廠的營運將會是「台灣熱、大陸冷」。

傳統上，每年春節假期過後，大陸水泥價格會有一波漲幅；不過，台、亞泥大陸市場所在的華南、西南、華中地區，受疫情封城影響，水泥價格僅小漲、甚至小幅下滑。

台、亞泥指出，大陸市場營業地區水泥價格穩定；部分地區出貨因受封城、工地停工，導致出貨量有比去年同期稍減。

今年以來，大陸煤炭價格雖有調控，但，整體的價格仍比去年同期有2位數的增加，市場指出，這對西進水泥廠上半年的獲利能力將有很大的衝擊。

相對於大陸市場；水泥廠指出，今年國內市場無論水泥、預拌混凝土的訂單及出貨量，都可算是近幾年來景氣最熱的一年。

台、亞泥指出，國內水泥的出貨量可算是供不應求；預拌混凝土的訂單也在科技廠辦、民間房地產市場的景氣仍熱絡下，也出現出貨量增加。

南部預拌混凝土價格已喊出調漲12％；台、亞泥指出，無論是煤炭、運輸油料價格，以及各項原物料價格，今年以來都有非常大的漲幅，為反映成本，水泥及預拌混凝土的價格，在萬物皆漲下，應有調漲空間。

市場指出，水泥廠今年的營運，大陸市場整體營運估會有5－7％的衰退。而台灣市場則會有一成的增幅空間。