嘉義縣三大重大投資案之一的「嘉義微型文創園區」開發案，歷經三年招商，由台灣首家以數位文旅為開發項目的興櫃公司－光禹（6595）國際集團取得開發經營權，嘉義縣長翁章梁今（6）日與光禹董事長字維新完成合作簽約！光禹規劃分四期開發嘉義微型文創園區，總投資額達14.5億元，總開發面積9.9公頃，第一期投資額約3億元，以文創空間、景點渡假villa及野奢帳篷單元為主軸，預計3年後完工營運。

第一期就數位科技、在地文化、休閒渡假及歡樂趣味等四大主軸定位，搭配未來嘉義科學園區落定、蒜頭糖廠歷史再造計畫、故宮南院及朴子藝術公園與水道頭聚落，鏈結太保與朴子兩市藝術、觀光景點。

第二期到第四期規劃文創旅館及特色造型獨棟villa，光禹以「Holo Park羊角藝術村」為開發主題，將打造縱橫交織的河道，如同荷蘭羊角村般的水上小鎮，興建包括數位文創COMPLEX、嘉義特色文創藝術展售中心、主題餐廳、文創產業育成中心、光影全息展演廣場以及親水樂園等建設，建立一座文創科技旅遊園區。

光禹文旅也計劃打造一座世界聯合沉浸藝術中心，將全世界各地珍貴的文化藝術作品運用最新全息投影技術立體呈現，沉浸藝術中心裡植入全息浮空展演區，預計與故宮南院來個套票聯展，合力虛實共展，對接短期旅遊效益。

光禹董事長字維新表示，首座羊角藝術村即將落腳嘉義，其中，特色造型的獨棟villa正是瞄準高端旅遊巿場，定位「東方威尼斯」在野奢觀光巿場搶下一席，相信這個開發案能為嘉義帶來更多經濟紅利。

「投資嘉義，正是時候！」翁章梁指出，未來羊角藝術村、東方威尼斯再加上故宮南院三足鼎立，此案可以說是嘉義大型投資的ㄧ張骨牌，相信未來會有第二、三張骨牌接連而來，商業、食衣住行慢慢進到嘉義，發展相當看好。

該案也是繼科學園區宣布在嘉義之後，第一個宣布進場投資嘉義縣的大型開發案。嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，微型文創園區從興辦事業計畫到開發許可設立非常不容易，現在能夠招商成功，吸引民間機構，對於嘉義縣觀光及文創產業將有極大幫助，期待三年後「Holo Park羊角藝術村」落成。