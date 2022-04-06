廖老大的「打龜號」以8.72秒打敗杰尼龜，接下來要挑戰亞洲紀錄。(陳淑娥攝)

打龜成功！飆出8.72秒擊敗杰爺，廖老大嗆：台灣人沒在怕

今(6)日人稱「賽車教父」廖老大的「打龜號」，在台中風車大道「零四加速賽」以8.72秒打敗大陸網紅楊永杰「HG杰爺」，也為台灣爭了一口氣，大喊「台灣有快車」、「台灣汽車工業不輸人」，賽後他也表示受到場地的側風及路面減速條限制，還能跑出如此佳績，接下來要破亞洲紀錄8.62秒；不少網友也稱讚廖老大「這麼爛的地還可以跑這樣真的強」，甚至還有網友認為要破亞洲紀錄，可能要去別的國家找專業賽車道。

大陸網紅楊永杰「HG杰爺」曾在抖音嗆「台灣沒有快車」，此一消息引起台灣「賽車教父」廖老大不滿，要與對方以「零四加速賽」一決高下，為台灣爭一口氣；起初廖老大受限於無場地可借，直到獲得台中風車大道場地租借，終於可以好好的施展實力與對方一較高下。

廖老大表示受限於場地的測風及路面減速條影響，但還能有8.72秒佳績，接下來將要挑戰亞洲紀錄。(翻攝自中時新聞網直播)

今(6)日上午10點，許多支持廖老大的民眾聚集台中風車大道，工作人員也為「打龜號」做事前的車輛檢查，賽車車手郭國信也在現場蓄勢待發，10點一到，「打龜號」高速奔馳在風車大道，現場歡呼聲不斷，「打龜號」來回3趟後，廖老大也宣布以8.72秒打破「杰尼龜」楊永杰「零四加速賽」紀錄，並大喊「台灣有快車」，現場加油聲也此起彼落。

廖老大受訪表示，這次「打龜號」以8.72秒成功打破「HG杰爺」杰尼龜的8.91秒，也強調再給他2個月時間，他要破亞洲紀錄8.62秒，另外，他也指出台中風車大道位於高美濕地，容易有側風，再加上加速賽道路段設有「減速條」的跳動路面，但能以0至400公尺8.72秒佳績，成功贏得勝利高聲呼喊「台灣汽車工業不輸人」。

網友認為「打龜號」要破亞洲紀錄8.62秒，可能要去別的國家找專業賽車道。(翻攝自臉書留言)

網友也對這次時測賽留言表示「場地爛還跑贏，賴皮龜洗洗睡」、「很拚的紀錄，爛路側風，台灣沒賽車場測」、「這麼爛的地還可以跑這樣真的強」、「這場地都能跑出這成績，如果專業場地應該更快」、「猶如坐在椅子上就能練腹肌的概念」；另外還有網友指出，若要破亞洲紀錄，可能要去別的國家找專業的賽道。