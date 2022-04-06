國內今(6)日新增281例本土病例，已經連續6天本土破百例，再度引起國人恐慌，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學預期，如果爆發大規模社區感染，由於長者的疫苗覆蓋率相對不足，每天新增數百例、甚至數千例確診恐成常態。

6天累計破千例！ 今本土+281 新北115人確診

謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，如果是去年同期面對Alpha變異株，且處於極低疫苗覆蓋率環境，單日新增281例本土的確值得擔憂和恐懼，但現在面對的是Omicron變異株以及高疫苗覆蓋率環境，我們需要做的是心理上的調適。

謝宗學指出，目前中重症率是千分之2.4，預期如果大規模社區疫情爆發，中重症率應該會高於目前的數字，因為長者的疫苗覆蓋率相對不足，屆時每天新增數百例、甚至數千例確診恐成常態。

謝宗學強調，所謂認同、習慣每天數百例、甚至數千例確診，並不是要放棄疫調、隔離策略和個人衛生防護，而是要讓疫情規模緩步增加，延遲指數型爆發的時間，且該做的事還是要做，他認為現行防疫強度不太會升級，清零已不切實際，應繼續過正常生活，將無法避免慢慢適應與病毒共存的事實。