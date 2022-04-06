「夯環妹」王彩紋傳承家裡30年好手藝，與台東朋友分享古早味碳烤玉米。（莊哲權攝）

「夯環妹」王彩紋傳承家裡30年好手藝，與台東朋友分享古早味碳烤玉米。（莊哲權攝）

高顏值的王彩紋從小就在阿公位於嘉義仁義潭畔的小攤幫忙烤玉米，最近她將傳承30年的好手藝帶到台東開店，取名「夯環妹（烤玉米台語諧音）」相當有創意，她說，堅持用龍眼木碳烤玉米，再加上多層醬汁，雖然很「搞崗（台語費時費力）」，但是只有這樣才夠味，也希望將這傳承3代的好口味跟台東的朋友分享。

嘉義姑娘「夯環妹」說，她在10年前嫁到台東，曾在台東縣政府及衛生局工作，當時同事到嘉義玩，就會帶他們去仁義潭品嘗阿公的烤玉米，同事驚艷：「這是台東沒有的味道」，也就有了把阿公跟阿爸堅持的好滋味帶來台東開店的念頭，店名取「夯環妹」，連前台東縣長黃健庭都覺得很有創意。

「古早味的堅持就從木炭開始」，夯環妹說，她從7歲起就開始就幫阿公、阿嬤顧玉米攤，30年來阿公跟阿爸都堅持用龍眼木或相思木炭烤玉米，再層層塗上5種家傳祕製醬汁，讓多層次的口感與香氣大大加分，即使耗時又費人力， 現在坊間烤玉米大多用紅外線或機器烤， 但是只有這款古早味烤玉米才是她從求學、結婚生子一直到工作，最想念的味道。

東漂的夯環妹雖然外表看起來給人「嬌生慣養」的感覺，其實是開著大貨車搬玉米袋的女漢子，從小耳濡目染，練就一手好「夯功」，而除了在台東重啟她烤玉米人生以外，台灣戲曲學院畢業的她也斜槓唱台語歌，曾經有機會出唱片，參加過許多大小歌唱比賽，得獎無數，她的歌聲跟碳烤玊米一樣，都是有著濃濃的台灣古早味，也都教人盪氣迴腸。