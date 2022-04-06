台灣飲料店盛行，氣溫升高更勾起民眾喝手搖飲的慾望。一名男網友分享，清明連假最後一天買了杯水果茶喝，不料喝到一半才發現，杯中的切片蘋果上竟還黏著標籤，讓夫妻倆相當傻眼，立刻回店家反應，而店員只是將貼有標籤的蘋果拿起來更換而已，讓他氣憤直呼「這樣有麼差別？」引起網友討論。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文指出，昨（5日）到一間飲料店買水果茶，結果喝到一半發現，杯中切片蘋果的表皮上竟還黏著標籤，質疑店家根本沒有洗水果，跟店員反應後，店員只是將杯中的蘋果拿起來更換而已，讓他氣憤直呼「這樣有什麼差別？換了水果就不會有農藥殘留或其他問題的疑慮嗎？」

原PO表示，當時只是希望店員幫忙重做一杯，並沒有要刁難對方，他也分享，老婆起初也大罵店家太誇張，但最後還是喝的很開心，因此好奇「難道不怕喝了會怎樣嗎？」沒想到老婆竟回覆，「你知道為什麼店員會這樣嗎？因為今天是清明節，他可能想祝我清明節快樂」，讓他哭笑不得。

不少網友看完歪樓笑稱，「有履歷保證，哈哈」、「有產銷履歷的，值得再來一杯」、「直接給你看產地證明」、「貼紙撕下來，看有沒有再來一杯」、「你老婆好幽默」，還有網友提到，「如果是進口的話，那就是可食用標籤」。

另外也有人氣憤直呼，「不能接受」、「有標籤太扯了，通常不是都會撕起來嗎」、「無法接受，感覺標籤的膠多少也泡進去了」、「連標籤一起切下去真的很糟糕，這樣會讓人懷疑水果到底有沒有洗過和飲料品質問題」、「不公布店家也請跟總公司客訴一下，這樣真的很糟糕」。