Global Mall新北中和店推薦資生堂紅研超導循環電波精華組，原價6320元，優惠價3555元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推薦飛利浦HD2151智慧萬用鍋，原價1萬5990元，優惠價6988元。（Global Mall提供）

清明連假結束，雖然正值各大百貨母親節開跑的時候，但卻碰上本土疫情大爆發，因此對於人潮及整體業績都未免造成影響，但熱銷的品項仍因為有母親節檔期的優惠加持下而有所成長，像Global Mall透露，雖然連假4天人潮較去年同期衰退約15%，但3C家電、化妝保養品業績仍有明顯增長約5%，加上返鄉出遊人潮的帶動下，車站店及桃園A8、A19業績得以維持近持平狀況，另外餐廳內用雖有影響，但民眾已習慣外帶、外送及美食自取，因此在連假期間也成長超過10%；目前母親節優惠持續進行中，全台8店於20日前刷聯名卡當日累滿3000送200、新北中和則加碼祭最高回饋率18%，使用GMpay綁定聯名卡當日累滿5000元最高送900元。

京站於20日前推出持女鞋專櫃不限金額發票，即可至B1 ChangeTone 享89元加價購原價119元商品。（京站提供）

京站的W.SOUL 素色貝雷帽，原價880元，特價590元。（京站提供）

京站的COCO DEAL小花吊帶洋裝組，原價6290元，特價2990元。（京站提供）

京站也因為疫情影響，人潮比去年少了約30%左右，不過仍無阻母親節檔期優惠的衝刺，5月8日前持續推出全館滿4000送200，化妝品、內衣、香氛滿2000送200元，憑行動Q卡用Pi拍錢包刷玉山Pi卡滿4000送400元，另20日前推出加碼活動，於指定香氛櫃位單筆滿2500元送女包精美禮品、指定女包櫃位單筆滿1500元送香氛精美小禮、2樓女鞋區單筆滿3000元贈義大利頂級香氛Santa Maria Novella品牌折價券等優惠。

大葉高島屋1樓的「DOZO BEAUTY 」推出母親節限定接單訂製禮盒，優惠價每盒1920元至2200元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的ORIN白色釦式樂福鞋，原價3980元，優惠價2480元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的russet ZODENCE橘色土耳其牛皮皮夾包，原價4480元，優惠價4032元。 （大葉高島屋提供）

至於位在天母的大葉高島屋就表示，疫情對於社區型百貨本來影響就不大，連假期間業績與人潮與去年持平，而且連假前完成3樓男裝區與4樓寢具區改裝，還有連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」進駐，3月25日開幕起迄今每日訂位皆已客滿，也間接帶動全館餐飲業績；14日前於一樓化妝品區祭消費每滿3000元即贈600點，前200名APP會員滿萬加贈禮券200元；同樓層名品珠寶區單櫃消費滿5000或女鞋配件區單櫃消費滿3800元，再抽禮券或名牌包，各區域滿額加碼送限量百元禮券等優惠。