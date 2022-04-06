雲林縣北港登記所將活化為遊客中心，但周邊停車混亂有待整頓。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮登記所閒置多年，經雲林縣政府整修活化成歷史建築，並規畫為北港遊客中心，雲林縣政府6日表示目前北港遊客中心位於水道頭園區10角水塔，因整修且租約到期，將於今年7月結束營業。針對登記所周邊違規停車情況嚴重，會考慮畫紅線禁停等交通規畫。

日據時代興建的北港登記所，已有百年歷史，之前閒置成為環境治安死角，經縣府整修，登記所主體於2021年底完工，旁邊員工宿舍則進行細部維修中，預計今年６、７月可啟用。登記所前身為地政事務所，位於北港朝天宮媽祖廟後方，非常適合作為遊客中心。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，登記所本體與土地屬北港鎮公所，旁邊員工宿舍為地政單位財產，整修活化後將交由公所管理，公所已規畫招商委外經營，得標者可從事文化相關產業，但同時須設置北港遊客中心，提供旅遊資訊服務。

北港代理鎮長蕭美文說，登記所主體已完成整修，清明連假吸引不少遊客前往休憩，但有民眾反映周邊停滿汽、機車與擺放許多廢棄物，還有些汽、機車違停在登記所大門口、無障礙空間，相當混亂，希望相關單位能設法處理。

蕭美文指出，登記所周邊現為白線，可以停放車輛，但有少數人不遵守規定，將汽機車停在登記所空地上，考量整體交通的便捷性，將與縣府、警察單位共同研商，把登記所周邊畫上紅線禁止停車，同時清除周邊堆置的雜物，打造1處清潔整齊的特色景點。

地方民眾認為，北港朝天宮因進香遊客眾多，每逢星期假日違停情況非常嚴重，要發揮登記所作為遊客中心的作用，一定要先整頓周邊停車問題，才不會未蒙其利、先受其害。