（美少女戰士再變身，愛心版月光權杖登場。圖／悠遊卡公司提供） 還記得「阿伯」台北市市長柯文哲親自代言的美少女戰士月光權杖悠遊卡嗎。美少女戰士將再度華麗變身，自4月7日起在7-ELEVEN的ibon便利生活站開放獨家首發預購「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖(愛心版)」，美戰迷的月光權杖收藏又可再添一件。悠遊卡公司發行美少女戰士系列卡片再添新成員，自2019年發行「美少女戰士-月光寶盒」、去年發行「美少女戰士-月光權杖(少女版)」到今年1月發行「美少女戰士-月光權杖(精裝版)」，每每都引發市場話題，「美少女戰士-月光權杖(精裝版)」更在台北市市長柯文哲的加持下，創下15分鐘賣出1萬隻的紀錄。讓美戰迷收藏品再添一件，悠遊卡公司再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖(愛心版)」，權杖頭以愛心為造型，更顯可愛氣息，自4月7日11時起至4月13日於7-ELEVEN的ibon便利生活站獨家首發預購，每張售價590元，限時不限量，想買一定可以入手，不但具有收藏價值，掛在脖子上也相當實用，早點預購、早點取貨。