由各國央行組成的國際清算銀行（BIS）表示，在西方與俄羅斯、中國關係惡化之際，疫情後續效應使全球化出現逆轉，各國必須正視全球步入高通膨與高利率的新時代。

全球能源與糧食價格攀高，將近六成的已開發經濟體目前通膨年增率超過5％，創1980年代末期以來最大比重，此外，全球逾半的開發中國家通膨率已超過7％。

儘管美、英等經濟大國和許多較未開發國家相繼將利率由歷史低點向上調升，但倘若基本模式發生改變，升息速度就必須加快。

BIS總裁卡斯登斯（Agustin Carstens）5日（周二）指出，「關鍵在於我們可能進入了新的通膨時代。」

卡斯登斯指出，「我們必須接受通膨環境發生根本性改變的可能。倘若我的理論正確，央行就有必要進行調整。」

卡斯登斯提到的理論在於，能源、商品和糧食價格漲勢因烏克蘭戰爭而更加劇烈。供應鏈同時受到疫情與貿易戰的打擊，另一方面生活成本不斷攀升，意味勞工將要求更高薪資。跡象顯示，消費者、企業和金融市場擔憂通膨問題將變得愈來愈無法掌握。

卡斯登斯提到，專家預測未來兩年美國、歐洲多國的通膨將逾4.5％，其他先進經濟體的通膨將超出3.5％。

他認為，「最可能的情況是，必須讓實質利率在一段時間揚升至中性水準以上，藉此緩和需求」。但他也坦言，央行這麼做可能不受歡迎。