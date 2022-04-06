建商將科技族生活模式融入建案規畫中，包括重視健康、用餐空間、性能比等特點。（業者提供／盧金足台中傳真）

中科園區入列新「兆元園區」，依據最新中科就業人數統計，2月份中科就業人數已達2011年同期的2.27倍，科技從業人員湧入帶動周邊房市發展，以西屯、大雅、龍井、北屯等地的新案屢屢傳出科技族購屋的案例。

產業園區產能大爆發，科技族荷包滿滿成購屋大戶，長年經營中科特區房市的國聚建設，住戶中有超過一半都是從事科技業，進而將科技族生活模式融入建案規畫中，包括重視健康、用餐空間、性能比等特點。

鎖定中科核心生活圈接連推案的國聚建設，已購客中超過五成都是從事科技產業，包括位在中科特區的系列案與最新推出的「國聚之璟」，洽詢購屋客戶中，有相當高比例來自科技業

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元指出，中科生活圈的福科路、西屯路都屬於成熟市區，加上沒有可重劃腹地，新案開發不易，市場出現供給斷層。

近十年來科技族群湧入，除了帶動購屋需求外，也讓當地房市掀起升級、轉骨的品牌大戰，在科技購屋族的口耳相傳之下，國聚建設特別針對年輕科技人量身規劃單一社區配置三個健身房以及社區餐廳等獨特公設，在中科當地造成旋風。

國聚建設協理陳政輝說，科技人購屋最重視性價比，尤其在性能表現上，同樣兩房格局要能有獨立用餐空間、各空間居室都必須擁有綠化景觀。

包括像臨路角地等基地條件，或是超高樓層的地標醒目度與結構安全性，更讓科技族面子、裡子兼顧，對建商產生信賴感進而轉介朋友購屋，形成科技族之間的「同儕效應」。

除了中科園區外，近兩年科技大廠也搶進後里科學園區設廠，六年間後科員工增加4410人，豐沛的就業人口紅利推升後里、豐原的房市需求。

久樘開發位在豐原區的預售新案「久樘宸陽」就有不少科技工程師詢問。而國聚建設買下「綠油精」製造商新萬仁豐原總部7418坪土地，分三期開發銷售，其中尚在規劃階段的第三期新案預期將是後科工程師與豐原企業主關注焦點。