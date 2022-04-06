疫情期間，維持個人和環境整潔非常重要，ECOZAP易可潔、舒室圈、舒潔推出各種不同清潔產品，滿足現代人不同的打掃需求，其中ECOZAP易可潔可愛的包裝設計，更能增添打掃樂趣，讓人享受愉悅的清潔時光。

▍1.ECOZAP易可潔清潔濃縮膠囊

防疫期間，許多人的打掃頻率大幅增加，期間會使用大量「清潔劑」不只成分可能對環境造成汙染，還產生許多塑料包裝垃圾，台灣清潔品牌「ECOZAP易可潔」推出特殊「清潔膠囊」，減少塑膠包裝，以實際行動愛地球！

易可潔抗菌噴霧濃縮膠囊通過檢測抗菌率高達99.9%，有效對抗大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，任何地方皆適用，呈現清甜糖果香，顛覆抗菌產品刺鼻的印象。（圖／品牌提供）

易可潔浴廁專用清潔濃縮膠囊有效清除玻璃及磁磚汙垢，水龍頭水垢、皂垢及各種縫隙藏納污垢，兼具抗菌效果打造乾淨舒爽衛浴空間。（圖／品牌提供）

「ECOZAP 易可潔」將清潔劑濃縮為膠囊型態，只須於現有容器中投入清潔膠囊後自行加水，即可製成清潔劑，不僅能減少重新購買產生的塑料包裝，體積小、重量輕的清潔濃縮膠囊運送過程更節省能源，有效減少運輸過程中產生的二氧化碳排放量。同時，「ECOZAP易可潔」與台灣專業科研團隊合作，透過多次實驗嚴選出各種植物性原料，突破了環境友善與清潔性能的衝突，使用上更加安全、安心。

易可潔車用清潔濃縮膠囊高泡配方結合水蠟成分，有效清除污漬水痕。（圖／品牌提供）

易可潔地板專用清潔濃縮膠囊有效去污除菌、消除異味，使地板即刻恢復乾淨舒爽。（圖／品牌提供）

易可潔廚房專用清潔濃縮膠囊透過噴灑泡沬靜置，吸附所有髒污，有效滲透瓦解去除油膩污漬。（圖／品牌提供）

▍2.舒室圈暖暖淨粹家居清潔系列

「舒室圈暖暖淨粹家居清潔系列」專為嬰孩毛寵設計，成份通過安心認證，溫和植萃香氣超療癒，配方零殘留，家中有嬰兒、寵物都能安心使用。

安心翻滾驅蟲地板清潔液是居家必備萬用清潔液，防蟎、抗蚤、趨蟲，成分無害，整潔又放心；陽光暖暖低敏植萃洗衣精洗淨衣物不傷肌膚，寶寶、毛孩都能安心使用。（圖／品牌提供）

本次推出安心翻滾驅蟲地板清潔液、陽光暖暖低敏植萃洗衣精、寶貝食器除味清潔慕斯泡、溫柔講究貼身衣物手洗精，選用安全潔淨配方，不添加有害物質，在清潔地板、衣物、食器時無殘留，同時對環境友善，輕鬆維持居家環境的整潔。

寶貝食器除味清潔慕斯泡含天然酵素配方，溫和潔淨不刮手，帶走髒污不費力。（圖／品牌提供）

溫柔講究貼身衣物手洗精天然酵素配方，輕鬆洗去血漬或惱人異味，中性成分不傷衣料，不需再使用柔軟精。（圖／品牌提供）

▍3.舒潔VIVA抗病毒酒精清潔濕巾

舒潔為了滿足大家對防疫的需求，推出能高效提升居家清潔效益與防護力的「舒潔VIVA抗病毒酒精清潔濕巾」，經韓國知名研究機構認證，能99.9%有效對抗大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等病菌；另經美國微生物實驗室證實，能99.9%有效消滅H1N1病毒，能發揮神助手功能，協助民眾以更有效益的方式強化居家環境清潔。

舒潔VIVA抗病毒酒精清潔濕巾能發揮神助手功能，協助民眾以更有效益的方式強化居家環境清潔。（圖／品牌提供）

舒潔VIVA抗病毒酒精清潔濕巾採用大尺寸超厚紙質，一張可抵兩張用，清潔物品更高效，除此之外，產品不含五大防腐劑、帶有清新柑橘香味，是後疫情時代民眾必備的居家清潔防護產品。