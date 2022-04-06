陳冠希（Edison）曾是香港知名藝人，當年憑著一張帥痞臉蛋，與金城武、吳彥祖、古天樂並列香港四大美男，2008年因艷照事件無限期陳冠希退出演藝圈，但還是備受外界關注。近日，有網友在日本街頭拍到陳冠希在路邊吞雲吐霧，不只失去男神形象，也遭砲轟應要遵守防疫規定。

昨（5日）網友公開陳冠希在日本路邊吸菸的影像，畫面中，陳冠希直接站在白色休旅車旁邊當癮君子，哈菸的過程全被拍了下來，據拍攝者表示，他的另一半秦舒培和女兒就在車內等候。由於日本疫情擴散得非常嚴重，陳冠希在路邊抽菸的行為，也被部分網友批評為防疫破口，且有失男神的形象。

陳冠希在日本無視防疫規定吸菸。（圖／微博）

此外，還有其餘網友也在日本巧遇陳冠希一家三口，可以看到他當天有戴口罩，身穿黑色的長款風衣，背著斜背包時尚滿點，秦舒培則穿著格紋外套搭配米白色工裝褲，178cm的身材略高陳冠希一籌，而正中央的小女生則是他們的孩子Alaia，一家人飛到日本觀光。

陳冠希雖然戴著口罩，但還是難掩星味，被認出後大方的答應合照，對著鏡頭露出燦爛笑容，已41歲的他，露出魚尾紋和鬆弛眼袋，呈現歲月的自然樣貌，該名網友將照片PO上網後，還誇陳冠希一家人很好相處，秦舒培還主動幫忙拍照，Alaia長得也很漂亮。

網友捕捉到野生陳冠希一家人。（圖／微博）

陳冠希這幾年的容貌常被批老很多。（圖／取材自微博）

陳冠希這幾年的外型變化常被討論，3月下旬他現身溫哥華街頭，親民地與女粉絲合影，未料照片PO上網後，部分酸民直呼陳冠希皮膚鬆弛、滿臉皺紋、眼袋明顯，感嘆年輕時的神顏已不在。