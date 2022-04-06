一位烏克蘭母親馬科維(Sasha Makoviy)日前在社交平台PO了張女兒的照片惹哭大票網友，歷經一個多月的俄烏戰火蹂躪，至今仍未平息，境內國民人心惶惶，長期陷入失去親人、家園的恐懼之中。馬科維在2歲女兒的背上寫下家人姓名、聯絡方式，透露所有可能的資訊，以防日後逃難走散了，好心人士能夠照顧她。

33歲的烏克蘭母親馬科維(Sasha Makoviy)近期在社交平台IG寫下，「當你已經麻痺了被砲擊巨響驚醒後的感覺，我和你們一樣顫抖、懼怕。」附上一張2歲女兒維拉（Vira）背對鏡頭的照片，只見小女童裸著上身，背上寫著她的姓名「維拉(Vira)」，還有一些電話號碼。

「戰爭發生第一天，我用顫抖的雙手簽了名。我真的很害怕，維拉是我生命中最珍貴的禮物，無法想像我們會失去彼此…」

馬科維提到自己盡可能將所有個人資訊、聯絡方式留在女兒身上，還塞了紙條在她口袋，以防緊急情況發生，母女倆被迫分離，有人發現她時能確認身分。或是萬一自己不幸喪命，好心人能夠代替自己照顧女兒。

沒想到貼文一出，引來許多同樣處境的父母共鳴，讓她相當感動。有人說:「我完全感同身受，直到我們一家人跨越邊境團聚後，我將所有印記都擦掉，該丟的字條也丟了，但疤痕卻永遠烙印心中。」目前馬科維一家人在法國安頓，即使如此，她表示就連走在街頭心情依然緊繃，害怕腳底下會有地雷之類的武器。