財政部擬將2021下半年起的紅單交易比照預售屋交易列入房地合一2.0方向討論，估多數非法紅單交易將落入45％重稅範圍。

所謂紅單指的是「購屋買賣預約單」或「購屋買賣訂購單」，因該類單據多為粉紅色或紅色，因此俗稱紅單。如果民眾看中一間預售屋，承辦的代銷業者多半會要求先支付10萬元訂金並給予一張購屋買賣預約單（紅單），讓民眾可保留想要的戶型約10天，雙方也會針對價格、建材等進一步討論，部分民眾則選擇在這時加價數十萬元賣紅單給他人，直接獲利出場。

在2021年6月30日以前的紅單交易獲利行為，我國視為財產交易所得，以出售價減除「取得價+成本」，剩下為所得額，計入個人綜所稅課稅，適用5％～45％綜所稅率。

不過，隨實價登錄2.0自2021年7月上路，內政部也禁止紅單轉售，紅單交易自此成為非法行為。然而，近期各區國稅局與地方政府稽查，不時會查到紅單交易的違規案例。