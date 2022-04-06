（「全家」Let’s Cafe單品咖啡3D悠遊卡，喚醒你一天活力。圖／全家便利商店提供） 早晨喝杯咖啡喚醒一天活力，早就是每個上班族習慣的日常，全家便利商店Let’s Cafe是上班族的好選擇，悠遊卡公司與全家便利商店合作，推出「全家」Let’s Cafe單品咖啡3D悠遊卡，4月6日起開放限量預購。悠遊卡公司將全家便利商店的明星商品Let’s Cafe單品咖啡杯等比例縮小至僅5.2公分高的迷你尺寸，無論杯身紙質或是杯蓋，還原度都相當高，加上咖啡豆吊飾與霧黑色的鑰匙圈，彷彿具體而微的一杯咖啡，收藏性十足。自4月6日11時起，「全家」Let’s Cafe單品咖啡3D悠遊卡在店舖事務機台FamiPort開放限量預購，每張售價390元，每人每次限購1張，為回饋消費者，還附贈「全家」Let’s Cafe熱單品美式(中杯)買一送一優惠券1張，分享單品咖啡的美好；讓你可以拿著「全家」Let’s Cafe單品咖啡3D悠遊卡買「全家」Let’s Cafe，相信絕對可以成為吸引目光的焦點。