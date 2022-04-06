受累陸系手機客戶庫存持續調整，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）3月營收持續疲弱，約1.82億元，月增0.19％、但年減高達50.9％，今年第一季營收6.11億元，季減49.88％、年減42.67％，創近11季低點。

展望第二季，公司坦言，在大陸疫情陰霾壟罩下，衝擊手機銷售，原預期4月手機訂單可望開始增加，但因疫情捲土重來而添變數，市場仍在觀望，目前第二季看起來並不理想，倒是WiFi方面見到曙光，經過自去年年底起至今約4～5個月的庫存消化後，今年1月已開始逐步回溫，目前整體量有增加。在營收比重上，也因為手機消退，目前WiFi占比回升至回20～25％。

有鑑於疫情再起，居家上班、視訊、影音傳輸等對頻寬的要求，再度受到注意，然法人認為，近兩年對WiFi建設應已佈建得差不多了，市場若能掀起WiFi 5轉到WiFi 6的轉換潮，就有望再帶動大量需求，成為下一波產業契機。

法人指出，面對大陸手機銷售深受疫情干擾，宏捷科大客戶Skyworks為優先將自有產能填滿，出現較大抽單狀況，但對於宏捷科仍保留基本盤；此外，宏捷科低軌道衛星產品已通過客戶認證，據悉，客戶目前正準備下一世代的計畫，宏捷科則靜待其指示出貨。

目前宏捷科在氮化鎵領域持續積極研發，特別是針對5G客戶的要求進行改善，隨稼動率下滑至45～50％，空出來的產能得轉為研發。目前與中美晶、環球晶的合作上，期能將製程定下來，目標在2023年下半年小量量產。