資訊爆炸的時代下，假訊息也充斥各類媒體平台，且隨著疫情加劇，錯假訊息更為氾濫。LINE 6日釋出「影響力報告」指出，自啟動「數位當責計畫」三年來，已挹注資金達1.44億元，總舉報訊息數高達12.5萬筆，查核資料庫匯聚超過5萬筆查核文，已成為全台灣最大的查證平台。該報告指出，六成民眾主要透過網路搜尋相關資訊查核真偽，2021年使用線上查核機構查證訊息比例年增近2倍尤其是健康、生活、政治等主題最為顯著。

LINE是台灣人最常使用的通訊軟體，每日約有93億則訊息在平台上傳播，同時也包括錯假訊息。LINE自2019年3月啟動「LINE數位當責計畫」，陸續推出「LINE訊息查證」官方帳號和查證平台，並在LINE TODAY中設立「謠言破解」專區，至今已逾55萬人透過LINE訊息查證主動舉報可疑訊息。

LINE表示，三年以來，根據Ipsos 2021「可疑訊息辨別與查證量化分析」指出，用戶錯假訊息認知程度從原本2019年的37％提升至41％，表示大眾對於網路可疑訊息的思辨能力有所增進。此外，相關查核單位的查核速度則成長20％，有效抑止錯假資訊和線上謠言二次傳播的機會。

LINE調查指出，2021年6成民眾主要透過網路搜尋相關資訊查核真偽，相較2019年，民眾使用線上查核機構查證訊息比例提升近2倍，尤其是健康、生活、政治等主題最為顯著。

而台灣本土和國際重大事件發生時，錯假訊息流竄更為猖獗，去年本土疫情爆發時，5月中旬後LINE訊息查證平台平均每日進站人次成長近3.6倍。而在2021年的前十大闢謠查核文章，有半數與健康、防疫息息相關。若以用戶輪廓來看，頻繁使用LINE訊息查證服務的約55％為女性，而其中如以年齡層分析，前兩名分別為50歲以上女性與50+以上男性，綜合占比高達30％。

LINE自啟動數位當責計畫三年來，挹注資金達1.44億元，同時也透過AI助攻，利用兩套自然語言訓練模型，進行相似文章辨識和分類，以應對不斷變化的錯假訊息。