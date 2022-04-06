李佑群操刀設計「金馬奇幻影展」與41度C合作的蒸氣眼罩。（幸喜國際提供）

「金馬奇幻影展」與41度C蒸氣眼罩合作，邀請知名造型師李佑群老師操刀視覺設計，三方聯名為影展設計了專屬的蒸氣熱敷眼罩及其包裝。被問到此次「跨界」參與產品設計的心情？李佑群笑說：「大家都誤會了！以為我只會做造型，事實上從以前到現在，平面設計的案子一直沒有中斷，它一直是我擅長的專業，只是我比較低調啦！」

李佑群為了幫影展專屬的熱敷眼罩設計，將原來繽紛多彩的主視覺延伸，變化為充滿沈穩時尚感的黑、金色調，讓戴上眼罩這件事成為一種態度、一種風格，更顯質感大氣，戴著眼罩的休息過程，希望都能讓影迷敞開心房，探索想像極限。

設計過程中，龜毛的李佑群連紙材、印刷方式及燙金細節都嚴苛要求，讓工作人員苦笑表示：「好像那個穿著PRADA的魔鬼總編輯又回來了！」李佑群說：「好的產品設計應該兼顧理性與感性，會運用黑色，是因為比較能帶給大家沉穩放鬆的心情，當然，我人生唯一不能妥協的就是『質感』。」