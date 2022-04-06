因著本土疫情擴大，足跡重疊及被匡列的人數眾多，公費PCR的名額與量能有限，衛福部疾管署為強化社區監測，因此也增加了公費家用快篩試劑定點診所，今（6日）再公布了更新版的發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所名單及地圖，民眾可經由定醫評估有出現呼吸道症狀就醫民眾且有需要時提供COVID-19家用快篩試劑，讓民眾免於群聚在公費PCR區等待，可回家當天自行進行快篩。

衛福部疾管署今（6日）再公布了更新版的發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所名單及地圖。（翻攝疾管署官網）

而完成快篩後，民眾需主動自行於「民眾 COVID-19 家用試劑快篩結果回報」填報檢驗結果，假如為「陰性」請將採檢器材用塑膠袋密封，以一般垃圾處理，但仍需要注意個人健康狀況，因也有偽陰性或採檢時病毒量較低無法被偵測之可能，至於「陽性或無法辦識」時，就請民眾請將採檢器材用塑膠袋密封，並攜帶至醫療院所處理，隨後需戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，盡速前往當地社區採檢站或指定採檢院所進行PCR複檢。