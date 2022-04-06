疫情持續延燒，北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡，北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測。

其中案24841曾在3月30日至4月2日每天都到忠孝東路三段的百欣酒店，另外，案24881還到過台北信義威秀影城，而其他確診者也到過樂聲影城、林東芳牛肉麵等地。

北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

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