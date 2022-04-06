北市再曝9頁足跡 新光三越、威秀影城、遼寧夜市上榜 19:452022/04/06 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情持續延燒，北市衛生局晚間再公布確診者足跡。圖為新光三越A11。(翻攝自Google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡，北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測。 其中案24841曾在3月30日至4月2日每天都到忠孝東路三段的百欣酒店，另外，案24881還到過台北信義威秀影城，而其他確診者也到過樂聲影城、林東芳牛肉麵等地。 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 北市衛生局晚間再公布案24541、24841、24880、24881、24882、25117、25204、25310、25373的公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 外縣市3確診者遊台中足跡曝 爽逛台中港outlet大啖燒肉 屏東＋1 新北情侶連假4天爽玩小琉球 確診足跡曝光 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #北市衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假後首日上課 新北教育局長視察校園防疫 12:392022/04/06 生活 花蓮＋8！慈濟2護理師染疫 餐酒館爆多人確診 足跡曝光 16:432022/04/06 生活 關西營區確診阿兵哥活動力超強 玩遍彰化這區足跡曝 16:272022/04/06 生活 雲林女連假爽玩 上工篩檢確診Ct值11.6足跡曝光 18:062022/04/06 生活 東華大學2生確診室友快篩採陽 校方緊急停課11天 11:342022/04/06 生活 印度神童點名台灣4日爆災難 網齊指1點：大事真的發生了 08:092022/04/06 生活 本土確診暴增居隔人數飆升 黃珊珊坦言：防疫旅館量能快用完 16:592022/04/06 生活 桃園晚間又傳3學生確診 大園國小、健行科大急停課 19:272022/04/06 生活 台產證實1內勤員工確診 接觸同事快篩皆採陰 16:342022/04/06 財經 嘉義陸軍精忠營區爆多人確診 大林慈濟醫院緊急進駐 12:082022/04/06 生活 清明連假後首日新北確診數破百 分布在這17區 15:292022/04/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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