近一周固定收益型ETF獲淨流入80億美元，以投資信評類別來看，投資級及高收益固定收益ETF分別淨流入25億及34億美元，其中高收益固定收益ETF淨流入量創2020年10月中來最大，另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至3月30日美國貨幣基金規模為4.59兆美元，較前一周略增0.65％。

統計近一周除新興市場當地貨幣固定收益型ETF為淨流出1.76億美元外，其餘各主要區域皆為淨流入，主要流入美國固定收益型ETF的57億美元，新興市場、歐洲與全球固定收益型ETF分別有14.3億、3.7億及2.2億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，預期2年及10年公債殖利率曲線將在今年出現倒掛，雖然歷史經驗顯示衰退風險，現今長債殖利率因聯準會持有大量公債而扭曲，然而這也反映全球市場將面臨聯準會在較緊縮政策下，要使經濟能夠軟著陸的困難度。面對經濟前景高度不確定性及政策風險升溫，更突顯靈活多元資產布局的重要性，現階段偏好短存續期資產，且看法相對審慎。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，原本預期通膨將逐漸回歸正常，俄烏戰爭卻造成繼續上揚風險，美國公債殖利率上揚，衝擊所有固定收益債券表現。其中波灣國家政府財政受惠於油價上漲增加、收入強化其債信品質，具備防禦基因，截至目前波灣債市受到俄烏戰爭的衝擊輕微，預期防禦特性可再次被彰顯，但危機仍未解除，需要保持耐心。

因應策略為大舉增持現金及短天期債券，利於市場震盪時能有逢低進場的空間，繼而有助利差的縮減，即債券價格上揚，相較於廣泛的新興市場債利差大幅擴大，波灣債表現明顯勝出。