俄烏情勢詭譎多變，所幸美國3月就業市場維持強健復甦，失業率創近二年新低，美股續獲資金青睞，且美國將釋出史上最大規模的戰略儲油，大陸擬同意美方監管機構全面獲取在美上市大陸公司審計報告，有助化解中概股被強制下市風險，總計全球股市上漲0.41％、新興股市上漲2.88％。

統計近一周股票型ETF資金淨流入224億美元，主要流入美國股市104億美元，全球、新興市場、大陸、亞太及拉美股市也分別有57億、39億、9.6億、9億及0.9億美元資金淨流入，但歐洲股市淨流出7.3億美元。

富蘭克林證券投顧分析，進入4月除俄烏情勢、景氣動能和主要央行政策動向外，月中開跑的第一季企業財報和財測展望將主導盤勢。根據Factset預估，史坦普500企業第一季獲利預估成長4.7％，較去年12月底預估值5.7％下修，其中以能源、工業和原物料類股獲利增幅較為突出，第一季整體營收預估仍有10.7％成長率，若實際財報或財測展望有優於預期表現，有望延續股市反彈，但聯準會政策緊縮速度仍會影響股市資金動能。

富蘭克林證券投顧建議，採取多元分散配置掌握輪動機會，核心部位首選美國價值平衡型基金，股市部位首選科技和基礎建設產業型基金，積極者可搭配操作天然資源和黃金產業型基金。另相較於過去聯準會升息循環，目前新興市場具備較低通膨水準和較佳的經常帳狀況，加上許多新興國家已積極升息來對抗通膨，預期新興市場這次將能經受住美國緊縮政策的影響。面對大陸疫情再起的挑戰，市場預期大陸政府有望採取寬鬆政策來提振經濟，建議可留意新興亞洲股票型基金投資機會。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，受俄烏戰爭影響，全球經濟成長動能將放緩，其中美國經濟表現將比歐洲或其他區域強勁，廣泛的商品價格上漲、供應鏈瓶頸和傳導至實質薪資，將進一步加劇通膨壓力，通膨要回到2％正常水準需要更長一段時間，基金95％持股都有防護通膨上揚機制，預期基金股利率將維持5％水準，且每年股利成長率可達5％。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，數位化轉型處於剛起步階段，存在巨大潛力及機遇，元宇宙是數位轉型的終極應用之一，關注子主題相關，密切追蹤更多的私人企業，這些公司都在尋求建立元宇宙的關鍵元素，橫跨硬體、區塊鏈、金融科技、社交、遊戲、身分、AI及雲端運算技術，預估元宇宙預示著數兆美元的數位轉型機會。