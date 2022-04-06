國道5號雪山隧道2007年開通以來，不少往返台北宜蘭的上班民眾，宜蘭縣政府為解決民眾共乘的停車需求，在高速公路橋下，頭城、礁溪、壯圍、七張、五結、羅東及冬山7處設置共乘停車場，提供406個汽車位、551個機車位，造福不少通勤族。

縣府為考量民眾共乘需求，加上有部分民眾將汽、機車停放在高速公路橋下、匝道的附近農路或側車道路旁，影響居民出入不便及行車安全，於是縣府在2009年起陸續向交通部台灣區國道高速公路局，提出國道橋下土地租用計畫，新建7處共乘停車場，民眾使用率相當高。

其中，壯圍共乘停車場除了靠近宜蘭交流道，也是國道客運壯圍站乘客上下車處，有不少通勤民眾反應場內經常有久停的車輛，導致找尋不到停車位，或停放社區裡的道路上，造成當地居民出入不便。

縣府為改善其狀況，經與地方議員、公所、村長共同開會討論，以收費方式管理壯圍共乘停車場，盼減少車輛久停的問題，讓車位有效利用；因此，去年11月22日開始收費，為減少民眾負擔，採24小時內收費20元，避免車輛久停，連續停二天以上，第二天開始收50元、停放超過一周，第八天起收費100元。

縣府交通處表示，其他共乘停車場還是免收費，日前發生停車場裡的車子輪胎遭消氣放風，場內無監視器、缺乏管制措施，因為這個案件，後續會持續關注並評估是否增設其他管理上的措施。

宜蘭縣長林姿妙呼籲共乘民眾，疫情期間務必配合落實相關防疫措施，掌握共乘對象資料、上車前作好自主健康管理，勤洗手、量體溫，如有發燒及呼吸道症狀者應避免共乘，並建議共乘者在車內密閉空間，配戴口罩，維護自身與他人的健康。