彰銀三峽分行爆出有1員工確診，彰銀表示，該員自4月1日起即未到行上班，基於保障客戶健康安全，已於4月5日完成全面清潔消毒，並請全體同仁進行篩檢。因配合密切接觸同仁居家辦公，彰銀已調度人力因應，營運不受影響，客戶也可選擇至臨近服務據點辦理業務。

彰銀也請民眾，防疫期間，請多利用ATM、網路銀行、行動銀行APP及網路ATM等各項低接觸之金融交易服務。