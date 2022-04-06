彰銀三峽分行爆1員工確診 全面清消營運不中斷 19:542022/04/06 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰銀三峽分行1員工確診。（翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰銀三峽分行爆出有1員工確診，彰銀表示，該員自4月1日起即未到行上班，基於保障客戶健康安全，已於4月5日完成全面清潔消毒，並請全體同仁進行篩檢。因配合密切接觸同仁居家辦公，彰銀已調度人力因應，營運不受影響，客戶也可選擇至臨近服務據點辦理業務。 彰銀也請民眾，防疫期間，請多利用ATM、網路銀行、行動銀行APP及網路ATM等各項低接觸之金融交易服務。 關西營區確診阿兵哥活動力超強 玩遍彰化這區足跡曝 嘉義陸軍精忠營區再增5確診 194人在外休假急通知採檢 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #彰銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園晚間又傳3學生確診 大園國小、健行科大急停課 19:272022/04/06 生活 防疫應以控制重症數為指標 學者曝重症清零關鍵 13:332022/04/06 生活 嘉義陸軍精忠營區爆多人確診 大林慈濟醫院緊急進駐 12:082022/04/06 生活 清明連假後首日新北確診數破百 分布在這17區 15:292022/04/06 生活 台產證實1內勤員工確診 接觸同事快篩皆採陰 16:342022/04/06 財經 基隆二信高中今復課 仍有5生解隔前陰轉陽 13:042022/04/06 生活 居家隔離措施放寬 衛浴清消後可共用 17:162022/04/06 生活 30國外交官發聲 勿將染疫孩子與父母分開 04:102022/04/06 產業財經 東華大學2生確診室友快篩採陽 校方緊急停課11天 11:342022/04/06 生活 外縣市3確診者遊台中足跡曝 爽逛台中港outlet大啖燒肉 15:082022/04/06 生活 連假後首日上課 新北教育局長視察校園防疫 12:392022/04/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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