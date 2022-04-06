《AriAri》為艾可．蘇布利陽托編舞，以爪哇神話AriAri作為創作脈絡，找尋「雙胞胎」之間獨有的經驗與感知，探索關係中最綿密的羈絆與關照。(郭吉銓攝)

《AriAri》為艾可．蘇布利陽托編舞，以爪哇神話AriAri作為創作脈絡，找尋「雙胞胎」之間獨有的經驗與感知，探索關係中最綿密的羈絆與關照。(郭吉銓攝)

《AriAri》為艾可．蘇布利陽托編舞，以爪哇神話AriAri作為創作脈絡，找尋「雙胞胎」之間獨有的經驗與感知，探索關係中最綿密的羈絆與關照。(郭吉銓攝)

《Ita》編舞家瓦旦以印尼「噹嘟樂」（Dangdut）為創作靈感，將移工們在不穩定的處境下，藉由音樂尋求身體安定感的共振狀態，置放於舞者之間。(郭吉銓攝)

《Ita》編舞家瓦旦以印尼「噹嘟樂」（Dangdut）為創作靈感，將移工們在不穩定的處境下，藉由音樂尋求身體安定感的共振狀態，置放於舞者之間。(郭吉銓攝)

《Ita》編舞家瓦旦以印尼「噹嘟樂」（Dangdut）為創作靈感，將移工們在不穩定的處境下，藉由音樂尋求身體安定感的共振狀態，置放於舞者之間。(郭吉銓攝)

《Ita》編舞家瓦旦以印尼「噹嘟樂」（Dangdut）為創作靈感，將移工們在不穩定的處境下，藉由音樂尋求身體安定感的共振狀態，置放於舞者之間。(郭吉銓攝)

臺灣TAI身體劇場與印尼艾可舞團《AriAri》《Ita》舞者與編舞家，臺灣TAI身體劇場藝術總監瓦旦．督喜(後右三)、印尼艾可舞團藝術總監艾可．蘇布利陽托（後左三）合影。(郭吉銓攝)

臺灣TAI身體劇場與印尼艾可舞團《AriAri》《Ita》編舞家合影，右為臺灣TAI身體劇場藝術總監瓦旦．督喜、左為印尼艾可舞團藝術總監艾可．蘇布利陽托。(郭吉銓攝)

跨國共製節目《AriAri》《Ita》於4月8日至4月10日在國家兩廳院實驗劇場正式登場。太魯閣族編舞家瓦旦．督喜與印尼編舞家艾可．蘇布利陽托（Eko Supriyanto）交換彼此舞團舞者，以雙舞作交流文化底蘊，拆解不同的身體語彙與質地，詮釋當代社會中人與人間情感交流的多種樣貌。

TAI身體劇場藝術總監瓦旦．督喜與聞名於國際舞壇的印尼編舞家艾可．蘇布利陽托，2017年在國家兩廳院的引薦下，展開臺印共製的合作契機。2019年雙方曾造訪彼此位於印尼梭羅、臺灣花蓮的工作室，2020年更於印尼梭羅展開第一階段排練，不料後續遇上疫情爆發，演出被迫延後，因此分隔兩地的團隊尋找了更多遠距交流的可能性，並努力克服視訊鏡頭下的隔閡挑戰，以全新的形式交流出不同文化中的身體語彙及生命經驗，也因此賦予《AriAri》《Ita》不同面貌的作品意義。在爪哇語中，AriAri是胎盤的意思，而爪哇文化更將胎盤視為胎兒與母親之間最親密的聯繫，象徵一輩子的連結。這次，艾可．蘇布利陽托將與臺灣TAI身體劇場的兩位舞者合作，以爪哇神話AriAri作為創作脈絡，帶出陪伴者相聚的隱喻，並藉由臺灣舞者的眼光，找尋「雙胞胎」之間獨有的經驗與感知，探索關係中最綿密的羈絆與關照。

而《Ita》則是太魯閣族語中，代表「我們」的意思，意指包含所有的人。編舞家瓦旦將與印尼及臺灣舞者合作，以印尼「噹嘟樂」（Dangdut）為創作靈感，將移工們在不穩定的處境下，藉由音樂尋求身體安定感的共振狀態，置放於舞者之間。

從各自身體文化與生命經驗出發，透過音樂的催化與療癒過程，探索舞者間所產生的情感連結，進而創造出屬於「我們」的身體情境。兩支舞作從自我與無形陪伴者的精神連結，跨度與他者間的情感共振，從相異的文化中觀看、創造與詮釋，回應人與人之間最珍貴的情感觸碰。同時，也是呼應著疫情社會下，不論是與自己相處亦或是和他人之間，若近若離般地微妙距離 。