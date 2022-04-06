《美麗人生》主演出席首映會。（粘耿豪攝）

《美麗人生》主演出席首映會。（粘耿豪攝）

柯叔元、方心配對演出。（粘耿豪攝）

王樂妍、陳謙文劇中浪漫又虐戀。（粘耿豪攝）

王振復、邱琦雯是苦情夫妻檔。（粘耿豪攝）

方馨是該劇性感擔當。（粘耿豪攝）

方馨在台視新8點檔《美麗人生》飾演酒吧老闆娘，是該劇性感擔當，她透露劇中除了被李芳雯暴打到住院，還有被性侵戲，這幾場戲拍完她真的全身都是傷，猶如被老公家暴。她透露自己本來比較柔弱，為這部戲做的功課就是「放開一點」，所以除了戲裡常喝酒，戲外也必須偷喝一點幫助入戲。她說自己酒量還好，但酒膽好，「不太管喝到最後會發生什麼事，反正都會有好姊妹幫我撿屍」。酒量最好的王樂妍笑說自己就是最常撿屍的那一位。

《美麗人生》將於7日上檔，方馨、王樂妍、邱琦雯、柯叔元、王振復、陳謙文、劉秀雯、黃仲裕、德馨、張瓊姿、陳文山、唐豐、Junior韓宜邦、田家達、何蓓蓓、游詩璟、林可唯、張銘杰、游小白等主角6日盛裝出席首映會。不同於《華燈初上》的日式酒店風格，方馨劇中經營的酒吧走的是美式風，雖然沒有為戲去「實習」，但坦言1年拍下來，真的喝不少酒。她自曝喝醉就會講話變大聲，開始講人生大道理。而被公認酒量最好的王樂妍則經常是聚會中最清醒的一個，但也坦言自己有醉到斷片經驗，而且有「自動導航系統」，「我喝酒前都會先調好隔天鬧鐘，常常隔天醒來，會發現自己竟然有卸妝、洗澡、洗頭髮，還做了保養！」

飾演酒吧老闆娘的方馨，看完片花也感動直呼：「很感動！」她回憶片花中一場與外籍演員賈斯汀的性侵戲，感謝他非常專業，讓她覺得有安全感，更笑說：「賈斯汀也演得很開心」，而方馨透露雖然和柯叔元負責劇中輕鬆搞笑的戲碼，但飾演酒吧闆娘的她還是不免俗「藉著喝酒入戲」。

此劇拍攝已1年，中間還一度因疫情停拍，原本飾演王樂妍爸爸的龍劭華在去年9月猝逝，柯叔元昨看完片花，忍不住仰望天空：「相信龍哥今天也有在現場看！」王樂妍也坦承看到片花中龍哥一出現，她情緒就激動到不行了，「差點哭出來，但有忍下來」，她回憶和龍哥的每一場戲很深刻，因為都是父女倆情緒崩潰的戲，包括她被爸爸賣掉、她趕爸爸出家門，「龍哥太專業了，我們都在戲裡，感情非常濃厚。我劇中也是真的用力推他，一喊卡，趕緊跟龍哥道歉」。

王振復與邱琦雯是劇中苦情夫妻檔，他說自己劇中是個傳統大男人，經常情緒激動不是打人就是罵人，每場戲為求一次過關，他都打真的，打之前還雙手合十先跟對方說「感恩」，強調只是有有張力但不會打傷對方，也都會提醒劇中小朋友「裙子要穿蓬一點、要用書包擋住」，而且小童星們的爸媽都會在旁邊「盯」著他。劇中抑鬱不得志、負能量爆表也影響戲外的他，「住高雄時，我的冰箱冰了滿滿的啤酒加燒酒，每晚必須喝酒來助眠！我一度躁鬱到懷疑自己是否應該去看心理醫生」。

劇中無怨無悔的妻子邱琦雯緩頰表示，兩人雖是苦情代表，但有次王振復在40度烈日下踩著三輪車載她與游詩璟，連騎了數小時，最後他累到「棄車落跑」，讓她和游詩璟在車上笑不停。

而劇中和王樂妍負責偶像劇橋段的陳謙文笑說，其實唯美畫面都是用汗水換來，一場他與王樂妍在蚵田相遇、浪漫抱在一起的戲，「當天攝氏41、42度的氣溫，我們兩個腳都燙到起水泡」，王樂妍也苦笑說自己真的是用海灘的沙在去角質。

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