今年百貨母親節促銷檔期不巧遇上國內疫情升溫中，百貨零售業者為全力搶攻業績，鎖定卡友助攻；包括大江購物中心、京站時尚廣場、環球購物中心等均以主顧客為重要回饋標的，回饋率從20－22％不等，以現金換業績。

大江購物中心即日起開放全商品預購且期間同享優惠，包括化妝品、香氛及內衣店櫃當日消費滿3,000元送300、全館指定店櫃當日累計消費滿5,000元送400，首五日聯名卡友獨享來店禮消費滿999元送200元、回饋率高達20％，期間消費滿6,000元最高可獲得900元電子現金券。

大江企劃部經理楊若琳表示，4月底是五倍振興券、藝fun券及桃園市政府發行「桃園好市乘雙券」的最後使用期限，加上母親節優惠促銷、聚餐行程等皆有助於帶動實體通路業績。為服務APP會員在家也能輕鬆搶購限量特惠商品，特別趕在母親節檔期前夕將大江APP全面改版，預計14日上午11:00與店櫃實體同步開賣，限量商品下殺3.8折起。

此外，促銷檔期刷卡比現金支付更划算，指定13家銀行消費達門檻可享「銀行刷卡滿額禮」電子現金券回饋，為慶祝台灣pay於大江館內開通上線，即日起至5月31日會員消費，使用台灣Pay付款條碼進行支付，當日單筆消費滿千獲得200元電子現金券，回饋率高達20％，大家電、健康器材指定店櫃單筆消費滿萬抵1,000、小家電滿5,000元現抵5,00元等，喬山則推5D AI日本原裝按摩椅，免費加贈健身魔鏡。