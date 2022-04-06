王燦、蘇晏霈、陳美鳳、羅巧倫、霍正奇一起前往桃園藍迪兒童之家送物資。（民視提供）

蘇晏霈（左起）、陳美鳳、霍正奇、羅巧倫、王燦一起前往桃園藍迪兒童之家送物資。（民視提供）

王燦、蘇晏霈、陳美鳳、羅巧倫、霍正奇一起前往桃園藍迪兒童之家送物資。（民視提供）

陳美鳳6日號召民視8點檔《黃金歲月》演員霍正奇、王燦、蘇晏霈、羅巧倫一起送物資到桃園藍迪兒童之家，歡慶婦幼節。不過礙於疫情，他們僅把物資送到門口，由院長李雪櫻代表收下，院方也回贈感謝狀，並透露其實陳美鳳10多年前就默默送愛心，例如端午節宅配肉粽，婦幼節送牙膏跟牙刷等生活用品。

陳美鳳表示院方很用心，不只是給孩子一個家，還找職人教他們一技之長，且院方並非在孩子成年18歲就把他們丟出去社會，而是超前部署讓孩子提早學習，提早體驗感受社會的運作方式，讓他們順利跟社會接軌，她強調每一個孩子都是未來的主人翁，大家友善一點，讓社會更美好。

演活反派的王燦表示，日前有不理性觀眾寄來一大箱冥紙，指名要給劇中反派演員霍正奇、王燦、羅巧倫及吳皓昇，還附上恐嚇文字警告他們不要出門，他因此藉由公益場合呼籲觀眾看戲要理性，還打趣地說如果改送金紙也不錯，還可以燒給神明，替觀眾積福報。

蘇晏霈很感謝陳美鳳及兩位製作人帶領，讓他們可以在風和日麗中參與公益，還笑說劇中的姊姊羅巧倫跟姊夫王燦可以趁機消業障，改邪歸正。

霍正奇表示近期許多觀眾開始討論起他了，讓他很緊張是不是要從王燦手中接棒「報應」，因為看到劇中反派上山下海又雨淋，十分狼狽，自己已「挫勒等」，他故意向編劇喊話「吳皓昇比較壞，先處理他」。陳美鳳則說自己在劇中還是被舊情蒙蔽，以為他是好人，但對接下來劇情的發展，她自己是相當期待。

羅巧倫也很開心跟著劇組一起做公益活動，尤其可以跟劇中妹妹蘇晏霈這樣同框，不然在劇中都是相愛相殺，連結婚也要同一天，讓家人左右為；蘇晏霈則說很開心「黃金歲月幸福列車」再次啟動，來參觀院方之後發現自己真的很幸福，尤其看到工作人員列清單讓大家可以正確捐贈他們所需要的物資，覺得格外有意義，尤其品嘗到院方栽種的番茄、草莓跟烘焙的咖啡，讓身心靈都滿足。