烏克蘭總統澤倫斯基5日呼籲聯合國將俄羅斯從安全理事會除名，否則就該自行解散。資深媒體人陳揮文直言，是烏克蘭會被解散，而不是聯合國被解散；他更指出，澤倫斯基現在應該要想的是如何結束戰爭，「難道澤倫斯基能打到莫斯科去嗎？」

綜合外媒報導，澤倫斯基5日對聯合國安理會發表極為憤怒的演說時，將俄軍的行徑和伊斯蘭國（Islamic State，IS）相比，提議對俄羅斯進行紐倫堡式審判。不過他也表達挫折，知道俄羅斯擔任常任理事國之一的安理會，除了對話以外，不會有實際作為。

澤倫斯基質疑：「安理會需要保障的安全在哪裡？」他質問俄羅斯是否仍能保有安理會席次，「你們準備好關閉聯合國了嗎？你們認為國際法的時代消失了嗎？如果你們的答案是否定的，那麼你們需要立刻行動」。澤倫斯基更說，如果沒有替代方案或選項，那麼下一個選項就是「解散」聯合國。

對此，陳揮文今(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示，不會有人把俄羅斯除名，俄羅斯真的離開聯合國，聯合國就真的要解散了。陳揮文直言，這不是演戲，這是國際政治，「是烏克蘭會被解散，不是聯合國被解散，聯合國不會解散，怎麼會去想這個事情？」

陳揮文質疑，澤倫斯基的所作所為是想要停戰、止戰嗎？他要的是更多軍火。難道澤倫斯基能一路打到莫斯科去嗎？把俄羅斯軍隊通通趕出去？陳揮文指出，事實上俄羅斯是主動從基輔周邊撤軍，不是烏克蘭打贏，而澤倫斯基身為烏克蘭總統，應該想辦法結束戰爭。