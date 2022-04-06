張郁雅希望能開辦100種多元課程。（張郁雅提供／劉秀芬台南傳真）

張氏農場木工課，不僅教木工，也讓親子在上課中增加更多互動。（張郁雅提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市新市區大社里的張氏農場，10多年前起配合新化社區大學開辦休閒農業課程，今年起農場二代張郁雅與哥哥、弟弟正式接手農場，原是版畫藝術家的張郁雅，開放農場空間，廣邀藝術家、各種專家一起開辦多元化課程，目標要開設100種課程，讓更多親子一起來農場體驗多樣學習樂趣。

張氏農場主人張振忠原本在農場種植白蓮霧、咖啡樹，1998年張振忠將傳統農場轉型休閒農業實驗農場，減少耕作面積，將空間蓋成遊樂場、咖啡屋、會議室、畫室，經常舉辦各種食農體驗課程。

今年30歲的張郁雅，則是藝術科班出身，版畫作品得獎無數，她選擇回鄉推廣藝術，到學校、社區教版畫；哥哥張育銘原本在設計公司工作，弟弟張育豪則是在日本料理餐廳上班，平時都有幫家裡務農，今年3人正式接手農場經營，讓父親專心投入其喜歡的木工工藝。

張郁雅說，農場開辦過多種體驗課程，通常要有一定人數才能開課，有民眾說，實在很想參加，但又找不到人一起上課，因此張郁雅想到成立群組，讓有興趣的人一起來報名上課。

由於張郁雅常至社區大學開課，認識許多各有專長的教師、專家，因此她開放農場教室，邀請大家一起來開課，大家有發揮的舞台，社區的親子能有更多元的課可挑選，目標是要開100種不同課程。

今年3月開課以來，已經上過攝影、木工、藍染等等課程，場場爆滿，更有許多人毛遂自薦，願意來教學，參加親子也對課程讚不絕口，讓張郁雅對開滿100種課程更有信心了。