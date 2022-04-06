直播》廖老大與南霸天專訪吐8.72秒電爆杰尼龜內幕 感念一路相挺

台灣賽車教父廖老大（廖志賢）與大陸網紅「HG杰爺」杰尼龜世紀之戰，今（6日）10點在台中風車大道盛大登場，由賽車選手「南霸天」郭國信駕駛「打龜號」，0至400公尺飆出8.72秒好成績，成功刷打破杰尼龜8.93秒紀錄。廖老大與郭國信今晚聯袂接受中時新聞網專訪，將暢談電爆杰尼龜內幕，並感謝一路暖心相挺的各路好友。

專訪一開始，廖老大就感謝一路相挺的大家，表示支持的人太多了，香港、澳門、全球華人都有，有人寫信、還有人幫忙叫外送，鞋子、衣服什麼都有人送。最感動的經驗，是遇到一個學生，用他的中餐費100元，買一包檳榔請廖老大吃。

廖老大坦言，沒想到看抖音的人這麼多，整個發酵狀況超乎原本預期，且因為沒有改過奧迪TT RS這輛車，所以一開始不太確定，不過到最後發現最大困難不是車，而是路。

廖老大說，2個月（改裝時間）真的很趕，工作人員常加班加到天亮，早上8點上班、晚上12點下班，平均工時16小時，也有一天24小時沒休息的。

廖老大強調，目前打龜號只改裝7成左右而已，其實還有很多東西沒有裝上去，甚至還使用原廠變速箱，廖老大對2個月後打破8.62秒亞洲紀錄非常有信心。